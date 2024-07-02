نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الودائع الزمنية والادخارية عند أعلى مستوياتها بـ889 مليار ريال بنهاية مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محققة نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ23.4% وبزيادة بلغت قيمتها 168.789 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698.436 مليار ريال، إذ شكلت نحو 31.5% من إجمالي «عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل» والبالغ نحو 2.825 تريليون ريال، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تُقدر بـ5.6% بزيادة بلغت 47.273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842.286 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الحالي.

كما سجلت نموّا منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ3% بزيادة بلغت نحو 25.237 مليار ريال، إذ كانت عند مستوى 846.321 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2024.

وقد بلغ المتوسط الشهري للعام الحالي لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855.589 مليار ريال.