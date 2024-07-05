نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من اتحاد الكرة عن مجموعة مصر في تصفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قوة مجموعة الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، والتي سيتواجد فيها كلًا من كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

أول تعليق من اتحاد الكرة عن مجموعة مصر في تصفيات



وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة مصر في تصفيات كأس إفريقيا يجب الحذر منها، بطولة كأس إفريقيا الجميع يلتف فيها حول منتخب مصر".



وأضاف: "منتخب مصر يسير بشكل جيد في تصفيات كأس العالم 2026، ومنتخب مصر حصل على 10 نقاط من أول 4 جولات".



وتابع: "في بطولة كأس إفريقيا 2023 كانت هناك أخطاء كثيرة في منتخب مصر.. روي فيتوريا كان مدربًا جيدًا، ولكن الأداء كان متراجعًا في البطولة".



وأكمل: "تصفيات كأس إفريقيا ستُقام خلال شهرين فقط من سبتمبر وحتى نوفمبر، وبعد ذلك سنعود لتصفيات كأس العالم 2026.



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "تصريحات حسام وإبراهيم حسن عن قرعة تصفيات كأس إفريقيا موزونة.. نريد التأهل بشكل سهل للنهائيات، ومن ثم البحث عن التتويج بالبطولة".

