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أحمد جودة - القاهرة -

أتم قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع إجراءات التعاقد مع معاذ تامر الظهير الأيسر لفريق المعارف البورسعيدي تحت 13 عامًا " الفئة العمرية 2011 " والذي يعد أحد المواهب الصاعدة في أندية كرة القدم ببورسعيد نظرًا لما يتميز به من مهارة كبيرة بالإضافة لتمتعه ببنيان جسدي قوي.

قطاع ناشئين المصري يتعاقد مع معاذ تامر ناشئ نادي المعارف

يأتي هذا التعاقد ضمن خطة قطاع الناشئين بالنادي المصري في تدعيم القطاع باللاعبين الموهوبين من كافة أندية محافظة بورسعيد وذلك بهدف إعداد ذخيرة قوية من اللاعبين القادرين على نيل شرف تمثيل الفريق الأول في المستقبل القريب.

وفي نفس السياق، في إطار خطته الرامية لضم المواهب المتميزة من ابناء بورسعيد، أتم قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع إجراءات التعاقد مع باسل يحيى زكريا حارس مرمى فريق الفنار البورسعيدي " كامب نو " تحت 11 عامًا " الفئة العمرية 2013 ".

قام السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين بترشيح هذا الحارس بعد أشاد بمستوى الحارس الذي ظهر بمستوى متميز للغاية خلال بطولة براعم منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها وهو الأمر الذي جعله محط انظار العديد من الأندية داخل وخارج بورسعيد.

وجاء هذا التعاقد ضمن بروتوكول التعاون بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ومجلس إدارة نادي الفنار برئاسة الأستاذ طارق الجيار.

