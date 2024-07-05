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أحمد جودة - القاهرة -

في إطار خطته الرامية لضم المواهب المتميزة من ابناء بورسعيد، أتم قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع إجراءات التعاقد مع باسل يحيى زكريا حارس مرمى فريق الفنار البورسعيدي " كامب نو " تحت 11 عامًا " الفئة العمرية 2013 ".

قطاع ناشئين المصري يتعاقد مع الناشئ باسل يحيى زكريا حارس مرمى نادي الفنار البورسعيدي

قام السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين بترشيح هذا الحارس بعد أشاد بمستوى الحارس الذي ظهر بمستوى متميز للغاية خلال بطولة براعم منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها وهو الأمر الذي جعله محط انظار العديد من الأندية داخل وخارج بورسعيد.

وجاء هذا التعاقد ضمن بروتوكول التعاون بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ومجلس إدارة نادي الفنار برئاسة طارق الجيار.

