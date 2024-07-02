كودي جاكبو: الفوز على رومانيا "رد فعل جيد على المباراة السابقة"

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا فوز فريقه على منتخب رومانيا (3-0) في نهائيات كأس أمم أوروبا بمثابة "رد فعل جيد على المباراة السابقة"، وكان المنتخب الهولندي قد تلقى الكثير من الإنتقادات بعد الخسارة أمام النمسا (2-3) في دور المجموعات،وثأر بأداء ممتاز أمام رومانيا.

وقال جاكبو في تصريحات لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية عقب المباراة مباشرة: "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة، بأهداف جيدة وكرة قدم جيدة".

وأضاف: "لقد كانت خطوة جيدة في الإتجاه الصحيح، لقد سيطرنا على فريق قوي، لقد قمنا بعمل جيد كفريق".

وافتتح جاكبو التسجيل لمنتخب هولندا في مباراة اليوم في الدقيقة 20، ثم سجل بعدها دونييل مالين "هدفين" في الدقيقتين 83، 93 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

حيث قال اللاعب: "من الجيد أن تتمكن من فتح مباراة كهذه، ثم يختفي التوتر قليلا".

وتم التصويت لكودي جاكبو كأفضل لاعب في المباراة، كما حدث خلال المباراة الأولى في بطولة أوروبا أمام بولندا، كما تصدر جاكبو قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، حيث تقاسم جاكبو المركز الأول مع جورج ميكاوتادزه (جورجيا) وجمال موسيالا (ألمانيا)، وإيفان شرانز (سلوفاكيا) حيث سجل الأخير ثلاثة أهداف أيضا.

