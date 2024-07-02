نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهضة بركان يتعاقد مع منير المحمدي لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي نهضة بركان إجراءات التعاقد مع المغربي منير المحمدي بشكل رسمي، وأعلن النادي عن ضمه للاستفادة من خدمات اللاعب.

ووقع اللاعب المحمدي لصفوف نهضة بركان في صفقة انتقال حر، بعدما تم انتهاء تعاقده مع الوحدة السعودي.

ونشر نادي نهضة بركان صورة للاعب أثناء توقيعه وتعاقده مع منير المحمدي لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

وتعد هذه التجربة الأولى للاعب المحمدي داخل المغرب بعدما ارتدى قمصان أندية، مالاجا ونومانثيا بالدوري الإسباني، ولعب أيضا في صفوف هاتاي سبور التركي والوحدة السعودي.