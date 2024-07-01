بسمة وهبة ترفع قضية ضد "DHL" بسبب تأخرها في إرسال أشعة لنجلها: حالته ساءت ومش هسيب حقه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفتاة بسمة وهبة عن أنها سوف ترفع دعوة قضائية ضد شركة DHL العالمية للشحن، بسبب تأخرهم في إرسال أشعة نجلها إلى ألمانيا كي يفحصها الطبيب، الأمر الذي تسبب في سوء حالته، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت بسمة وهبة علي صفحتها الشخصية: “الرسالة دي لـ DHL، مش هسيبكم، لأنكم تسببتم في سوء الحالة الصحية لابني، أنا جيت من السعودية يوم 26، وابني كان تعبان وخد كذا حقنة في العمود الفقري ما ريحتهوش، وبعتنا لدكتور في ألمانيا قال لازم عملية، ولكنه طلب مننا أشعة MRI”.

وتابعت: "وبالفعل تمت وقولت له في مصر أسرع من السعودية لأن المسافة بين السعودية وألمانيا أطول وقولتله هبعتها ليك في مكتب في المطار وقالوا هتوصل في 48 ساعة، قعدت عندهم أيام 26 و27 و28 و29 صحيوا من النوم وبعتوا السي دي للندن، واكتشفوا أنها جات غلط وبعتوا لألمانيا، والمفروض تروح فرانكفورت بعتوها لبلد تانية في ألمانيا وابني آلامه بتزيد والمفروض يعمل العملية".

وأختتمت حديثها قائلة: "ابني عريس وفرحه بعد أسبوعين، وربنا ميجبش لينا إلا الخير لكن أنتم تسببتم في شر، وإحنا أجلنا الفرح علشان العملية تتعمل بسرعة ويتخلص من آلامه، ولو كنت بعت حد وركبته طيارة كان تقريبًا هيكون نفس السعر لأنكم أسعاركم غالية، ومش هسيبكم وهقاضيكم مش في مصر بس وبرة مصر كمان".