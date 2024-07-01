"راجعة بقوة ولا مش راجعة؟!".. آراء متضاربة في أزمة شيرين عبد الوهاب (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال الفترة الأخيرة تصدر إسم الفنانة شيرين عبد الوهاب العديد من المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أزمات شيرين المختلفة وآخرهم أزمتها مع شقيقها والفنان حسام حبيب وعلى الرغم من إنفصالهما ولكن مازال حسام حبيب في حياة شيرين عبد الوهاب مما أدي إلى عودة المشاكل مرة أخري على الرغم من إعلانها عن خُطبتها وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني عدد من الآراء المتضاربة عن رجوع شيرين للساحة الفنية من جديد وآخرهم الإعلامية أسما إبراهيم مساء أمس.

تامر عاشور

ما بين العودة وما بين الإنهزام فتضامن شخص مع شيرين وشقيقها واستغات الآخر لإنقاذ شيرين وكان أول المتضامين مع أسرتها الفنان تامر عاشور والذي كتب على موقع التغريدات إكس " كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبدالوهاب إن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها.. أنا برضه اقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها.. أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة.. أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الأرض شيل

يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل.. هي أطيب منهم كلهم، وهم اللي وقعوها في كل مشاكلها» أنت بمن حولك لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة.. أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة.. أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان أوي.. بالعقل"

تامر عاشور وشيرين

جيني كامل

وكان ما بين المستغثين الفنانة جيني كامل التي كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " كلمتبن حق لوجه الله

شيرين عبد الوهاب من أكثر الشخصيات شوفتها في الوسط الفني طيبة وجدعة وبسيطة

شقيت كتير من طفولتها ومحدش له فضل عليها غير موهبتها ونفسها بل بالعكس لها أفضال على ناس كتير ودون مقابل

تقريبا أنا الوحيدة اللي هاجمت حسام في أزمتها قدام كل الناس في وقت تقريبا كل الناس كانت بتقول هيتصالحوا وفعلا أتصالحوا بعدها

قابلتها السنة اللي فاتت في الرياض في حفلة الموجي

في فواصل المطربين حسام شافني خرج قالت له بقولك ايه بتحبني وبتدافع عني إلا چيني

وفعلا قلت لها لو موتوا بعض أنا مش هتدخل

في أزمتي الأخيرة شيرين من القلائل إللي طلبتني وألحت وقالتلي كلام قمر يضحك موت ويبكي في نفس الوقت صحيح ممكن ما نتقابلش كتير بس ممكن نرغي بالساعات في مكالمة كانت بتهزر علي نفسها لأنها كانت أطلقت بالفعل من حسام وسألتها أنتي قاعدة مع مين قالت خلاتي ما تيجي تتعشي معانا

كل ده لازم يتقال في حق واحدة عمري ولا عمرها ما كان لنا مصالح مع بعض بتحبني وبحبها من غير شروط

هي فعلًا في أزمة وأنا مش عايزة أعرف مين سبب ولا وقت لوم للبنت

بس وبكل أمانة أنا قعدت مع أمها وأختها وأخوها وما شوفتش منهم غير انهم ناس طيبين وعايزينها مبسوطة وعند نفس رأيي اللي يشوف مراته حالتها الصحية والفنية بتدهور كده يبقي سبب لأنه كان لازم يكون له دور لإنه ولي آمرها

حتي بالعافية

وخصوصا إنها بتحبه وأكيد كانت هتسمع كلامة

جيني كامل وشيرين



أنا شايفة ناس نطت من المركب والبنت بتغرق بدل ما نشد أيد بعض أحنا مصممين نغرق بعض

في المواقف دي أنا ما بستأذنش حد أساعده أنا بروح علي طول لكن للاسف أنا لا عارفة هي فين ومع مين

في الاخر البنت دي موهبة كبيرة وقبل الموهبة هي إنسانة

أقفوا جنبها ولو في حد. منقذ يتدخل بأيده بقي بعقل بفلوس بنفوذ بسلطة يخش يخلص

ده اللي أنا بفهمه

حد يخش يخلص أو هنصحي يوم نعيط بس كلنا "

حسن الشافعي

وكانت المفاجأة هو رد وتكذيب الفنان حسن الشافعي لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عن طريق بيان " أولًا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 11/10/2018 والساري مدته من 2/9/2018، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ لك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 11/10/2018

ثانيا الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علما يقينا بذلك التعاقد وما يؤكد ذلك، قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسيمًا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلا لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب

فلا يستقيم أن يتم التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من 4 سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب، وقيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30/8/2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالانستجرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي، ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك، وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهوهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد"

حسن الشافعي وشيرين

أسما إبراهيم

ولكن في نهاية الطريق يأتي الأمل فكانت الأمل لجمهورها هي الإعلامية أسما إبراهيم التي كشفت عن مكالمتها مساء أمس وعلقت عليها عبر موقع التغريدات إكس “ صحيت النهارده علي أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرلها لجمهورها.. وانا كنت سعيده بالمكالمة دي لاني اطمنت علي شيرين وان صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفتره الجايه.. وقد ايه هيا بتابع كل الدعم من الناس ليها وان جمهورها هوه أهلها السند ليها.. شيرين راجعه بقوة”

شيرين واسما إبراهيم



