الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:28 مساءً - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وتمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترته رئاسته الجديدة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي.

‏‎من جهته، ثمن الرئيس الموريتانى اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذلك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية في ضوء الرئاسة الموريتانية للاتحاد الأفريقي، ودور مصر البارز على الساحة الإفريقية.