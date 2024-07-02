أول تعليق من مختار جمعة عقب مغادرته منصب وزير الأوقاف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:28 مساءً - في أول تعليق من الدكتور محمد مختار جمعة، عقب مغادرته منصبه، قال وزير الأوقاف السابق: 'الحمد لله الذي يقدر الخير دائما، فما يقدره هو الخير عينه، فله الحمد والرضا والثناء الجميل ونسأله الرضا القبول'.

وأضاف مختار جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: 'أولا: نؤمن إيمانا يقينيا بأن الخير هو ما يقدره المولى عز وجل ، وأن سنة الحياة هي التدوال .. ' وتلك الأيام نداولها بين الناس ' وما غاب ذلك عن عيننا قط، ولطالما قلنا لزملائنا بوزارة الأوقاف: لا تسأل متى ستخرج؟ ولكن انشغل: كيف ستخرج؟ ونسأل الله عز وجل أن يتقبل نياتنا فيما اجتهدنا فيه، فما كان من فضل أو توفيق فمنه سبحانه، وليس لبشر أن يدعي الكمال، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله، وما كان من هنات أو زلل أو تقصير فنسأله سبحانه أن يتجاوز عنه، وحسبنا أننا اجتهدنا وما قصدنا غير وجهه سبحانه، وما عمدنا أو ركنا إلى الراحة قط طوال مدة تحملنا للأمانة'.

وأضاف: 'ثانيا: نتمنى لمن يتولون مهام قيادة هذا البلد في مختلف المجالات وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل الخير وكل التوفيق في قيادة سفينة مصرنا العزيزة.. مقدرا كل التقدير ما أولاني سيادته إياه من ثقة كبيرة وإكرام كبير طوال هذه المدة التي شرفت فيها بالعمل وزيرا للأوقاف'.

وتابع: 'ثالثا: سنظل جنودا أوفياء لديننا و لوطننا العزيز ما حيينا .. فمن لا خير لوطنه فيه لا خير فيه أصلا ، وستظل هذه عقيدتنا التي لا نحيد عنها قيد أنملة'.

وأردف: 'رابعا: أوجه تحية خاصة لمعالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رقي خلقه وكريم مقابلته الراقية التي أكرمني بها اليوم ، و ما أكرمنا به من تعهد ومتابعة طوال مدة عملنا تحت رئاسة سيادته. خامسا: أشكر كل قيادات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف الذين أعدهم عائلتي الثانية على ما بذلوا وتحملوا معي من جهد كبير طوال مدة العمل بالوزارة : من كان منهم على رأس العمل ومن أحيل منهم إلى المعاش أو من لقي منهم ربه'.

واستطرد: 'سادسا: بمنتهى الرضا عدت بعد مقابلة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى مبنى الوزارة فسلمت على كبار قياداتها و شكرتهم على ما بذلوه معي من جهد بإخلاص وأوصيتهم بمواصلة هذا الجهد خدمة لديننا ووطننا العزيز ومثل ذلك فعلت بعدها مع قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتواصلت مع رئيس هيئة الأوقاف حيث لم يسعفني الوقت بالذهاب إليها. سابعا: أشكر زوجتي وأسرتي على دعمهم الكبير لي وما تحملته الأسرة كاملة معي طوال مدة عملي بالوزارة'.

وأتم بالقول: 'الله أسأل أن يتقبل عملنا وأن يوفق القائمين على شئون بلدنا وأن يحفظ مصر وأهلها أجمعين من كل سوء ومكروه ، وأن يتقبل منا ما قدمنا ، وأن يرزقنا صدق النية والإخلاص دائما في القول والعمل لديننا ووطننا'.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، سيشغل منصب وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.

يأتي هذا فيما أكد مصدر عن أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزرات التى تم تغييرها، كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.