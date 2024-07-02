ثروت الخرباوي: التطرف ليس من الإسلام في شيء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:28 مساءً - تحدث الدكتور ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، عن قضية الإرهاب وطرق تسلله في أفريقيا والطرق التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الإرهاب، موضحًا أن محاربة الإرهاب لا تتم في المنطقة كلها بمجهود دولة واحدة ولكن ينبغي أن تكون هناك دولة رائدة تقود تحالفا في المنطقة كلها للقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.

“المقصود بمحاربة الإرهاب ليس الاكتفاء بالقضاء على التنظيمات الإرهابية فقط”، بهذه الكلمات أكد “الخرباوي”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، مع الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”.

وشدد الخرباوي، على أن بعض التنظيمات يتم القضاء عليها ويخرج منها تنظيمات أخرى بأسماء مختلفة، مؤكدًا أن المقصود هو محاربة الفكر المتطرف، ونحن إلى الآن، لم نضع أقدامنا على الارض التي تعطينا القدرة والقوة على مواجهة الفكر المتطرف، فالإرهاب قضية أمن قومي كبرى، والتطرف أصبح له الآن تيار عارم في المجتمعات، وكثير من عموم الناس يؤمنون به، والتطرف ليس من الإسلام في شيء.



أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والكاتب، أن ملف الإرهاب هو واحد من الملفات التي تأتي في منتهى الاهمية؛ لأن الإرهاب يتسلل ولا يباغت وكان قد حوصر من قبل في الخليج ومصر ودول كثيرة.

وشدد “الخرباوي”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، على أنه بعد محاصرة الإرهاب في مصروالخليج والعديد من دول العالم أخذ يتسلل إلى أفريقيا، مضيفًا: “عندما أنشئت بوكو حرام او تسللت جماعات إرهابية متطرفة، لم يكن هناك هدفا إلا السيطرة والاستحواذ على مناطق الصراعات، إذ إن أفريقيا قارة بكر بها الكثير من الثروات التي لم يستطيع أحد الوصول إليها”.

وأشار إلى أنه أصبح هناك قواعد عسكرية لكثير من الدول الكبرى في جيبوتي وغيرها من الدول الافريقية بعدما أحدثت الجماعات الإرهابية الفتن والصراعات الإثنية وكان ذلك مبررا للدول الكبرى لتتدخل بقواعدها في البداية تحت مظلة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام.