نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 عروض على طاولة نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يوسف علي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن هناك ثلاثة عروض على طاولة نادي برشلونة للتعاقد مع مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعي عدة أندية أوروبية للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني فأن رونالد أراوخو لديه ثلاثة عروض على الطاولة من نيوكاسل ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

يذكر أن راديو كتالونيا الإسباني أكد في وقت لاحق إن مستقبل رونالد أراوخو مع النادي الكتالوني سيتم حسمه بشكل نهائي عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا 2024.