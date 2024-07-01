عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق بورتو البرتغالي طلب التعاقد معه خلال فترة الاحتراف الخارجي قبل الانتقال إلي الفارس الأبيض.

زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي

قال أحمد سيد زيزو خلال استضافته عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2:" تألقت فى البرتغال وبورتو طلب التعاقد معي وأنا موجود هناك، وطلب التعاقد كان لمدة 5 سنوات، ويتم إعارتي".

وتابع: "قعدت فى البيت 8 شهور قبل الانتقال لصفوف الزمالك بسبب مشكلة فى السفر".

وأضاف: "لعبت مع الزمالك وأنا مش جاهز "مكنتش زيزو"، والناس مكنتش متابعاني فى البرتغال".

واختتم زيزو حديثه قائلًا:" علاقتي بوالدي قوية للغاية، ونتحدث يوميا فى كل شئ يتعلق بي".