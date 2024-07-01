عاجل.. إبراهيم فايق يعلن إعادة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن رابطة الأندية قررت استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إبراهيم فايق يعلن إعادة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه الكورة مع فايق: “انفراد للبرنامج، رابطة الأندية قررت استكمال ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام يوم 2 يوليو المقبل”.

وتابع" إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والانذارات والطرد".

واختتم فايق:" سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو علي ستاد برج العرب".