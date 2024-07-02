وزير الشؤون النيابية في الحكومة الجديدة.. من هو المستشار محمود فوزي؟

كشفت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، عن تولي المستشار محمود فوزي حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في التشكيل الحكومي الجديد.





ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويتميز المستشار محمود فوزي بالهدوء والحكمة وهو ما شهد عليه الجميع خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وشغل منذ عام 2001 وحتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح كبير.

السيرة الذاتية لـ المستشار محمود فوزي

ونرصد خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي:

حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.

وشغل المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقا، ومستشارا قانونيا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارا قانونيا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارا قانونيا لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارا قانونيا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارا قانونيا لمحافظ الشرقية.

من هو المستشار محمود فوزي

وانضم المستشار محمود فوزي، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثا رسميا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.