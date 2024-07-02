مصدر مطلع: وزير الري مستمر في منصبه بالتشكيل الحكومي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:31 مساءً - قالت مصادر مطلعة إن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستمر في منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد، المقرر أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح غد الأربعاء.

وأكدت المصادر ذاتها أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزرات التى تم تغييرها، كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

أسماء وزراء حكومة مدبولي الثانية

شملت قائمة وزراء حكومة مدبولي الثانية الأسماء التالية:

اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - الدكتورة مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي- الدكتور أحمد كجوك وزير للمالية – الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي – المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل - حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار – الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف- الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين - محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم - كريم بدوي وزيرا للبترول – الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة - عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية - الدكتورعمرو طلعت وزير للاتصالات – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة – الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء - الدكتورشريف الشربيني وزيرا للإسكان – المهندس هاني سويلم وزيرا للري – السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة – الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي - المستشار محمود فوزي وزير للشئون النيابية والقانونية – الكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.