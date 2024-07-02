جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترته رئاسته الجديدة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي.



‎من جانبه، ثمن الرئيس الموريتانى اللفتة الكريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذلك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية في ضوء الرئاسة الموريتانية للاتحاد الأفريقي، ودور مصر البارز على الساحة الأفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يجري اتصالا مع نظيره الموريتاني للتهنئة بإعادة انتخابه ‎ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.