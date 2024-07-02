السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك وزير المالية الجديد (إنفوجراف)

يستعرض موقع «دوت الخليج» إنفوجرافًا عن السيرة الذاتية لـ أحمد كوچوك، بعد أنباء عن توليه منصب وزير المالية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.





السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد

تولى أحمد كجوك منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية في الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016، وحتى تعيينه وزيرا للمالية.

ونقدم أبرز معلومات عن كوجوك:

شغل أحمد كجوك منصب عضو فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.

وعمل كجوك خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016، قبل تعيينه نائبا لوزير المالية.

وحصل أحمد كجوك، على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

وعمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل"، خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013.

وخلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

وخلال الفترة من 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.