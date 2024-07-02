السيرة الذاتية لـ«أسامة الأزهري» وزير الأوقاف الجديد (إنفوجراف)

أعلنت مصادر حكومية مطلعة، تعيين فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزيرا للأوقاف ضمن تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.





السيرة الذاتية لـ«أسامة الأزهري»

شغل الدكتور أسامة الزهري، منصب المستشار الديني لرئيس الجمهورية، ليكون ضمن الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم الخميس 2 من شهر أكتوبر لعام 2014.

يشغل منصب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس منذ أكتوبر 2015.

يقوم الدكتور أسامة الأزهري بتدريس علوم الحديث وعلم المنطق وعلم العقيدة برواق الأتراك بالجامع الأزهر الشريف.

حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011.

حصل على "الليسانس" من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999م

حصل على الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية سنة 2005.

عمل معيدًا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000، وعمل مدرسا مساعدًا بنفس الكلية سنة 2005م.