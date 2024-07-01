الزمالك يوقع عقوبة على لاعبه والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر مسؤول بالفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عن توقيع عقوبة على لاعب الفريق، محمد أشرف روقا، بعد رفضه المشاركة في التدريبات.

الزمالك يوقع عقوبه على روقا

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق فاركو في استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري.

وأوضح المصدر أنه تم تطبيق عقوبة مالية على محمد أشرف روقا وفقًا للوائح النادي، بسبب رفضه المشاركة في تدريبات المستبعدين بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر أن اللاعب قدم اعتذارًا للجهاز الفني للزمالك وأبدى استعداده لقبول القرارات المتخذة.

يحتل الزمالك حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 7 هزائم.