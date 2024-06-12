انت الأن تتابع خبر خلطة سحرية للتبييض تكمن في مكون منزلي: اكتشف السر وأضفه إلى ليفة الاستحمام لتحصل على بشرة ناصعة البياض من الاستعمال الأول (تابع لمعرفة طريقة التحضير)! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحتاج البشرة إلى الكثير من العناية للحفاظ على نضارتها رونقها وجمالها لذلك تبحث السيدات عن وصفات طبيعية للتبييض والتقشير للتخلص من الجلد الميت للحصول على بشرة بيضاء وناعمة لأن بعض مستحضرات التجميل لها آثار جانبية وتعمل على تبييض البشرة أثناء الاستخدام وعند التوقف عن استخدامها تصبح البشرة سمراء مثل الأول ومعا سوف نعرف حل جبار للحصول على بياض جذاب من استخدام واحد.

تقشير الجسم يحتاج الجسم إلى التقشير من وقت لآخر للتخلص من الخلايا الميتة والحصول على جسم لامع وناعم زيت الزيتون بعض من زيت الزيتون. عصير ليمونه.

السكر البنى.طريقة التحضير: حيث أنه في البداية لا بد أن يتم مزج جميع المكونات وفرك الجسم بها لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع. يجب التأكد من فرك الكوعين والركبتين وأسفل القدم جيدا وغسل الجسم بالماء الدافئ.

العسل الأبيض والقهوة بعض العسل الأبيض. القليل من القهوة. طريقة التحضير: يجب وضع كمية كافية لفرك الجسم كله. تمزج المكونات حتى تحصلي على عجينة لزجة وطرية. يفرك جميع الجسم بهذه الخلطة للتخلص من أي شوائب أو جلد تآلف. يشطف الجسم بالماء الدافئ ويجفف جيدا.

تبييض الجسم كلة يمكن الحصول على البياض المطلوب بعد التقشير بإتباع الخطوات التالية: حيث أنه أول خطوة هو أنه بعد الانتهاء من التقشير للتخلص من الجلد الميت والتألق يجب وضع منظف بشرة على كامل الجسم.

يترك منظف البشرة على الجلد لمدة ربع ساعة ثم تفرك البشرة بفوطة جافة أو ليفة الحمام جافة أو مبللة ويفضل جافة. كما أنه في النهاية سوف تساعد هذه الخطوة من التخلص من أي شوائب على الجلد وبشرتك سوف تصبح بيضاء تماما.

تبييض الجسم كله بالسكّر وزيت الزيتون تعمل هذه الخلطة على تبييض الجسم خلال أسبوعٍ واحد. المكونات: نصف كوب من السكر الأبيض الخشن، ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة، نصف كوب من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أما طريقة التحضير فهي: اخلطي السكر والخميرة وعصير الليمون جيدًا.