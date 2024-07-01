نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عادل المشرف علي الكرة بنادي المقاولون العرب أن مسؤولي اتحاد الكرة المصرية لايكلفون خاطرهم ويسألون عن العقود التي يبرمونها ورأيت بعيني التخبط كما حدث في أزمة الشيبي الأخيرة.

المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة

أضاف محمد عادل في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن الحكم محمد الحنفي لم يخطئ في أي قرار في مواجهة المقاولون العرب وبيراميدز ولكننا نتحدث عن إدارته للمباراة من الأساس.

وواصل: “هذا الأمر من لائحة بيريرا نفسه وبالتالي نحن نطالب بحقنا وأرغب في رد مكتوب لأننا سنقوم بتصعيد الأمر بعد ذلك، والامر المميز في اتحاد الكرة أنهم لايردون علي أي شخص يعني اطلب اللي أنت عاوزه وخلاص”.

واستطرد تصريحاته أنه لا يبحث عن الفوز بل عن الصح فقط ولو لعب قدام بيراميدز 10 مرات هيخسر معنديش مشكلة ولكني أطلب الصح والحق فقط.

واختتم تصريحاته علي أنهم يقدمون مالديهم والمقاولون تعرض لهذا الامر من قبل وجاء شوقي غريب وأنقذ الموقف ولدينا 8 مباريات بخلاف مباراة بيراميدز لو أعيدت بمعني أن هناك 27 نقطة ولو حصدنا 15 نقطة سنبقي في الدوري.