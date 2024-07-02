نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موراتا يحسم موقفه من عرض القادسية السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على القرار النهائي للإسباني ألفارو موراتا نجم أتليكو مدريد الإسباني الذي أبلغه لإدارة الروخيبلانكوس وذلك بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.



وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن ألفارو موراتا أبلغ أتلتيكو مدريد بنيته في البقاء مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.



وأوضح فابريزيو رومانو أن ألفارو موراتا يمتلك عروضًا من الدوري السعودي بما في ذلك عرض القادسية لكنه يعطي الأولوية للاستمرار مع أتلتيكو مدريد.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن أتلتيكو مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس يعلمان رغبة موراتا في البقاء.