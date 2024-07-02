نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض "نوستالجيا 80/ 90" على مسرح السامر والدخول مجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحياءًا لذكريات الزمن الجميل والتجارب الفنية المصرية التي تم عرضها في فترة الثمانينات والتسعينيات ولمست قلوب الجماهير يشهد مسرح السامر اليوم الثلاثاء الموافق يوم 2 من شهر يوليو الجاري دراما إستعراضية فنية أصيلة بعنوان "نوستالجيا 80/90"، وفيما يلي يعرض لكم دوت الخليج الفني كل التفاصيل الخاصة بهذه الدراما الإستعراضية.

تفاصيل نوستالجيا 80/90

يتم تقديم الدراما الإستعراضية نوستالجيا 80/90 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بمسرح السامر بالعجوزة، ويستمر العرض لمدة 5 أيام، كما أن الدخول في كل الأيام بالمجان

وتأتي هذه الدراما الإستعراضية تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة وهى مُقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أبطال وصناع نوستالجيا 80/90

تأتي نوستالجيا 80/90 من رؤية وإخراج المخرج تامر عبد المنعم، ومن بطولة الفرقة المسرحية المتميزة فرقة السامر المسرحية، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أما عن إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع فـ هو لـ محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، ومحمد الرز.