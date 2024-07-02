نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة: انطلاقة جديدة نحو التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر غدًا الأربعاء، الموافق 3 يوليو، حدثًا سياسيًا هامًا يتمثل في أداء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود الدولة لتجديد الدماء في العمل الحكومي وتعزيز الأداء لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تشكيل الحكومة الجديدة

حسب مصادر حكومية، تضمن التغيير الوزاري الجديد دمج وزارات واستحداث أخرى، بهدف تطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات الراهنة.

شهد التشكيل الوزاري الجديد تغيير أكثر من 20 حقيبة وزارية رئيسية، ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتنوعة لتحقيق التنمية الشاملة.

الوزراء الجدد

أسماء الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة حتى الآن تشمل:

1. اللواء محمد توفيق - وزير الداخلية

2. الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي

3. الدكتور أحمد كجوك - وزير المالية

4. الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي

5. المستشار عدنان الفنجري - وزير العدل

6. حسن محمد حسن الخطيب - وزير الاستثمار

7. الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

8. الدكتور شريف فاروق - وزير التموين

9. محمد عبداللطيف - وزير التربية والتعليم

10. كريم بدوي - وزير البترول

11. الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة

12. عبدالمجيد صقر - وزير التنمية المحلية

13. الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات

14. الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

15. الدكتور محمود عصمت - وزير الكهرباء

16. الدكتور شريف الشربيني - وزير الإسكان

17. المهندس هاني سويلم - وزير الري

18. السفير بدر عبدالعاطي - وزير الخارجية والهجرة

19. الفريق كامل الوزير - وزير النقل والصناعة

20. الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي

21. المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية

22. الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

23. محمد جبران - وزير العمل

24. أحمد هنو - وزير الثقافة

التحديات والمهام الجديدة

تأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه مصر تحديات متعددة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التحديات الداخلية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:

1. تحسين الخدمات العامة: تعمل الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.



2. الإصلاح الهيكلي للاقتصاد: يشمل ذلك تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير السياسات المالية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.



3. تعزيز الأمن القومي: ستواصل الحكومة جهودها للحفاظ على الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.



4. بناء الإنسان المصري: يعتبر هذا الملف من أولويات الحكومة، حيث تركز على تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتوسيع المشاركة السياسية.

يمثل أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية بداية مرحلة جديدة في العمل الحكومي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بتوجيهات الرئيس السيسي، تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل لمصر.