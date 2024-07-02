نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري تكشف موعد عرض مسلسل "دون مقابل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة داليا البحيري، عن موعد عرض مسلسل “دون مقابل” وقالت: مسلسل "دون مقابل" هيتعرض قريب إن شاء الله إخراج جمال عبد الحميد، اللي هيشتغل بعد توقف فترة، ومعانا مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم هاني رمزي والمرادي مش هيقدم كوميدي.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

وكان من المقرر أن يعرض مسلسل دون مقابل في موسم رمضان الماضي 2024، ولكن خرج من السباق لعدة أسباب، والعمل مكون من 30 حلقة، يبتعد هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة.

قصة مسلسل دون مقابل

يتناول مسلسل دون مقابل بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، ويظهر هاني رمزي خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

أبطال مسلسل دون مقابل

ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، خالد سليم، وآخرين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

داليا البحيري تروج لمسلسل دون مقابل

سبق، روجت الفنانة داليا البحيري لدورها فى مسلسل “دون مقابل"، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: أنتظروني فى مسلسل دون مقابل فى رمضان ٢٠٢٤، وشخصية أشجان مع صديقي وأخي هاني رمزي والمنتج الفنان محمد فوزي، وإخراج المخرج الكبير جمال عبد الحميد ومدير التصوير الدكتور الشاطر يحيي فهمي، ومجموعة كبيرة من النجوم انشاءالله تكون عند حسن ظنكم.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر أعمال داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وايضا مسرحية “سيدتي أنا”، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، وبطولة: نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏وعدد من نجوم المسرح القومي، ومسرحية أبو العربي ميشين إيمبوسيبل، من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم، وشارك فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم، هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، وآخرون.