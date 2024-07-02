نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يمدد عقد حارسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد مدد عقد حارس مرماه المخضرم توم هيتون لموسم واحد.

وتخرج هيتون /38 عاما/ من قطاعات الناشئين في أولد ترافورد وقضى فترات إحترافية في صفوف كارديف وبريستول سيتي وبيرنلي واستون فيلا، قبل أن يعود لمانشستر في 2021.

وشارك هيتون في ثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا ويعمل حاليا مدربا لحراس المرمى في المنتخب الوطني في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) تحت قيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت.

وتوجهت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بالسؤال إلى هيتون عما إذا كان يفكر في الاعتزال، ورد قائلا "لا بالطبع لا".