الرياضة

بيراميدز يفوز على سموحة بعد استكمال المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت فى يومين.

بيراميدز يفوز على سموحة بعد استكمال المباراة

وأقيم  الجزء الأول منها يوم الجمعة الماضى على ستاد الإسكندرية حتى الدقيقة 49 وانتهى  بالتعادل بهدف لكل فريق ولم تكتمل لاشتعال الحريق فجأة فى غرفة التحكم باستاد الإسكندرية.

وتم استكمال الجزء المتبقى منها اليوم على ستاد برج العرب.

وسجل هدف  بيراميدز الثانى  محمود مرعى فى الدقيقة 72،وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثالث فى الدقيقة 78 بينما سجل فادى فريد الهدف الثاني لسموحه فى الدقيقة 89. 

وبذلك يرتفع رصيد بيراميدز إلى 65 نقطة ويتجمد رصيد سموحه عند 39 نقطة.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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