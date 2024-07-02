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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت فى يومين.

بيراميدز يفوز على سموحة بعد استكمال المباراة

وأقيم الجزء الأول منها يوم الجمعة الماضى على ستاد الإسكندرية حتى الدقيقة 49 وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق ولم تكتمل لاشتعال الحريق فجأة فى غرفة التحكم باستاد الإسكندرية.

وتم استكمال الجزء المتبقى منها اليوم على ستاد برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الثانى محمود مرعى فى الدقيقة 72،وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثالث فى الدقيقة 78 بينما سجل فادى فريد الهدف الثاني لسموحه فى الدقيقة 89.

وبذلك يرتفع رصيد بيراميدز إلى 65 نقطة ويتجمد رصيد سموحه عند 39 نقطة.

