عاجل - تكليفات مهمة من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة قبل أداء اليمين غدا

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أحمد جودة - القاهرة - تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية

تشجيع نمو القطاع الخاص.

بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأكدت مصادر، إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية سيصدر بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلي للجامعات.

أسماء المحافظين الجدد 2024

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن حركة المحافظين ضمن التشكيل الوزاري 2024 سيشمل تغيير من 16 لـ23 محافظًا وتعد أكبر حركة محافظين في تاريخ مصر، وجاءت بعض الأسماء حتى الآن وفقًا لما يلي:

أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري 2024 اللواء أشرف الجندي محافظ الإسكندرية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط السيد أيمن محافظ القليوبية جاكلين عازر محافظ البحيرة

وأوضحت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل عدد من المحافظات الأخرى بينهم: "القاهرة - شمال سيناء - الغربية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس - الجيزة - دمياط - المنيا - الفيوم - قنا - الأقصر".

التشكيل الوزاري 2024.. كشفت مصادر مطلعة، عن تولي اللواء طارق مرزوق منصب محافظ الدقهلية، وتعيين اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد، في حركة المحافظات الجديدة.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل أحمد هنو وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.