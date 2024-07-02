نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. اختبارات المشروع القومي لاكتشاف المواهب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُنظّم المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجيبت" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، اختبارات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتقديم الدعم لهم لصقل مواهبهم.

وإليكم مواعيد اختبارات التسويق الخارجي فئة 2008 - 2004:

الاثنين 8 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2008 لـ 2004 (من 16 سنة إلى 20 سنة).

الاثنين 15 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2008 لـ 2004 (من 16 سنة إلى 20 سنة).



إليكم مواعيد اختبارات القبول بالمشروع لفئة 2015 - 2009:

الأحد 7 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2015 لـ 2009 (من 9 سنوات إلى 15 سنة).

الأربعاء 10 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2015 لـ 2009 (من 9 سنوات إلى 15 سنة).

الأحد 14 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2015 لـ 2009 (من 9 سنوات إلى 15 سنة).

الأربعاء 17 يوليو:

الساعة 4 عصرًا: من مواليد 2015 لـ 2009 (من 9 سنوات إلى 15 سنة).



وكان مشروع "ستار أوف إيجيبت star of Egypt" حقق نجاحات خلال تنفيذ فعالياته بمحافظة القاهرة، والتحق به العديد من المواهب الرياضية، ويأتي ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في كرة القدم، الذى يتم تنفيذه حاليا في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات.

ويرتكز المشروع على انتقاء المواهب فى مجال كرة القدم وعمل معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية.