يورو 2024.. إسبانيا تضرب موعداً مع ألمانيا
تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، بعد فوزه على نظيره الجورجي 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ16.
تقدم المنتخب الجورجي عن طريق المدافع الإسباني روبين لو نورماند بالخطأ في مرماه (18)، قبل أن يرد "لا روخا" برباعية تناوب عليها رودري (39)، وفابيان رويس (51)، ونيكو وليامس (75)، وداني أولمو (83).
وتلعب إسبانيا في الدور ربع النهائي مع صاحبة الأرض والجمهور ألمانيا الجمعة المقبل في شتوتغارت.
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