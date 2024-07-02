أخبار اليمن : صنعاء: إشهار دليل المسابقات الطلابية للجامعات

صنعاء: إشهار دليل المسابقات الطلابية للجامعاتنظم قطاع الشؤون التعليمية وإدارة مشروع المسابقات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، لقاء موسعا لمدراء الأنشطة الطلابية وإشهار دليل المسابقات الطلابية للجامعات اليمنية ضمن مشاريع الرؤية الوطنية.

هدف اللقاء الذي شاركت في تنظيمه جامعتا جينيس والتخصصية الحديثة، إلى استعراض أبرز إنجازات الأنشطة للعام الجامعي 1445هـ، وإقرار خطة الأنشطة الطلابية والمسابقة التنافسية بين طلبة الجامعات اليمنية للعام 1446هـ، فضلاً عن إعلان وإشهار وتوزيع دليل المسابقات التنافسية.

وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب أن الأنشطة والمسابقات الطلابية بمختلف أنواعها تأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب بما يتلاءم مع ميولهم ومواهبهم الفردية والجماعية.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية والمسابقات تسعى إلى ترسيخ الهوية الإيمانية والانتماء والولاء الوطني، والقيم لدى الطلبة، وتحقيق برنامج الرؤية الوطنية في تحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع، واكتساب المعارف والمهارات والخبرات.

ولفت الوزير حازب إلى أهمية هذه الأنشطة في تحفيز الجامعات على تنظيم البرامج والأنشطة الثقافية، والعلمية، والرياضية، والاجتماعية، والصحية، والكشفية، وكذا العمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم واعدادهم للمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية.

وذكر أن الوزارة أنشأت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في العام 2021م لتشكل حافزا للجامعات للمشاركة في هذه المسابقة.. مبيناً أن إشهار وتوزيع دليل المسابقات الطلابية للجامعات اليمنية يعد نجاحاً للوزارة بهدف تنظيم وضبط المسابقات بين طلبة الجامعات.

ولفت إلى أهمية دور الأكاديميين والجامعات في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" وتوعية الطلاب والمجتمع للاستعداد لمواجهة قوى الطغيان ومساندة أبطال المقاومة الفلسطينية الذين يخوضون معركة الدفاع عن الأمة.

من جانبه أشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، إلى أهمية إشهار دليل المسابقات التنافسية لتفعيل الطاقات الشبابية لدى الجامعات وتوجيهها التوجيه الصحيح وفقاً للهوية الإيمانية والقيم الأخلاقية لضمان إيجاد جيل قادر على بناء اليمن الجديد المعتمد على إمكانياته المادية والبشرية.

واشار إلى أن الأنشطة تأتي في وقت تشهد فيه غزة واليمن أبشع أنواع العدوان والحصار من قبل آلة الحرب الإجرامية العالمية أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم في المنطقة، مشددا على ضرورة أن تساهم الأنشطة في تعزيز الصمود والثبات.

فيما اعتبر وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص، إصدار وإشهار دليل المسابقة التنافسية بين الطلبة مرجعية هامة للجامعات والإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة في تنظيم المسابقات وفق قواعد وشروط ومعايير متعارف عليها محلياً وعربياً.

وأكد أن الدليل سيعطي مكانة للأنشطة الطلابية وتفعيلها وتحقيق أهدافها في إعداد الطلبة بدنياً وفكرياً واجتماعيا وتعزيز الهوية الإيمانية واكتشاف المواهب والمبدعين والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

من جانبه استعرض مدير إدارة الأنشطة الطلابية بالوزارة عبد الكريم الضحاك، أبرز الأنشطة للعامين 1444-1445هـ، والبرنامج الزمني وخطة الأنشطة للعام الجامعي 1446هـ.

فيما أشار مساعد رئيس الجامعة التخصصية الحديثة الدكتور ميثاق الجبر، إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين مدراء الأنشطة بالجامعات.

وفي ختام اللقاء جرى تكريم المشاركين في إعداد الدليل وقيادات الوزارة على جهودهم إنجاح المسابقة للعامين الماضيين، وكذا توزيع دليل المسابقة على مدراء الأنشطة بالجامعات اليمنية.