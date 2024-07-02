أخبار اليمن : قائمة جديدة بقطع أثرية تم تهريبها وبيعها خارج اليمن

قائمة جديدة بقطع أثرية تم تهريبها وبيعها خارج اليمنأصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف قائمة جديدة تحمل الرقم 17 ضمن سلسلة "آثارنا المنهوبة" المخصصة لحصر القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها وعرضها في متاحف ومزادات أجنبية وعربية وما يسمى بالمجموعات الخاصة.

وتضمنت القائمة الجديدة "آثارنا المنهوبة 17" عدد 90 قطعة أثرية حجرية وبرونزية وذهبية تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده ومخطوطات تعود للقرن الخامس عشر حتى التاسع عشر بعد الميلاد.

وتؤكد الهيئة أن إصدار هذه السلسلة يأتي ضمن عملها للمطالبة باسترجاع الآثار اليمنية بالتعاون مع الأطراف الدولية المتخصصة في هذا العمل.

كما أكدت أن "هوية اليمن مرتبطة بآثارها وشواهد تاريخها وضياعها يؤدي الى طمس هذه الهوية".