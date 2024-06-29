نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يتابع موقف مشروعات الري الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ 780 مشروعا موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

وتضم هذه المشروعات ( المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - احلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - احلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطيء - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي، وغيرها من المشروعات ).

وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها 589 مشروعا بنطاق 25 محافظة، وفي هيئة الصرف 123 مشروعا بعدد 19 محافظة، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد 17 مشروعا لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد 12 مشروعا لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع بعدد 6 محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية).

ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.