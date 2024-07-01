نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبق خلال ساعات.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة ‎ المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية، وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن تعديل في المواعيد، لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع في استهلاك الكهرباء، ومن خلال المقال سنوضح لكم المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية، بالإضافة إلى خطة تخفيف الأحمال

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بتعديل مواعيد غلق المحلات التجارية، حيث يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويشمل هذا القرار جميع المحلات التجارية، التي تتواجد على الطرق والشوارع أو الموجودة في المولات.

مواعيد غلق المحلات الجديدة:

وعن مواعيد غلق المحلات الجديدة، فقد كشفت الحكومة عنها، وجاءت كالتالي

وجاء غلق المقاهي والكافيهات في تمام الساعة 10 مساءً.

وجاء غلق السوبر ماركت في تمام الساعة 1 صباحًا.

وجاء غلق المطاعم في تمام الساعة 1 صباحًا.

مواعيد غلق المحلات التجارية في المحافظات الساحلية

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من الوزارة بناءً على اقتراح المحافظ.

ومن المفترض أن يتم تطبيق هذه المواعيد الجديدة اعتبارا من غدا بداية الشهر، وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة لتوفير استهلاك الكهرباء وتخفيض الأحمال على الشبكة الكهربائية

مواعيد التوقيت الصيفي لغلق المحلات التجارية

الجدير بالذكر، كانت تغلق وتفتح المحلات التجارية في مصر حسب التوقيت الصيفي، حيث بدأ تطبيقه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، وتفتح المحلات والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء في الصيف

ويختلف غلق وفتح المحلات التجارية في العطلات الرسمية يومي الخميس والجمعة، حيث يتم زيادة التوقيت لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، أما المطاعم والكافيهات فيتم فتحها يوميا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحا.

‎خطة تخفيف الأحمال 2024

‎ومن المقرر، أن تطبق تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالى، ثم تطبق مع بداية من الاسبوع القادم ساعتين يوميا، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.