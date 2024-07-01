نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2024، عقب انتشار العديد منّ الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي بزيادة الدعم، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة زيادة الدعم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أهلية الدعم.

حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2024، مؤكدا أن جميع هذه الأخبار ماهي إلا مجرد شائعات ولا صحة لها بالأساس.

حساب راتب الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنه يستطيع المواطن حساب راتب الضمان الاجتماعي عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال عدد أفراد الأسرة، ودخل كل فرد، ومن ثم الضغط على حساب القيمة المستحقة،.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو، وذلك من اتباع الخطوات الآتية

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور بشكل صحيح

ومن ثم يقوم بتسجيل خاصية النفاذ الوطني لتسجيل دخول آمن وسلس.

وبعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على كلمة “برامج الدعم الخاصة بي”

ويلي ذلك بالضغط على اختيار “الضمان الصحي الاجتماعي”.

ثم يقوم بالنقر على كلمة “الأهلية والاستحقاق”

وخلال دقائق ستظهر النتيجة إذا كنت تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي المطور أم لا

يذكر أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في أول شهر الميلادي من كل شهر، ولكن دون زيادة جديدة حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.