نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجري، إذ يرغب البعض في قضاء العطل الصيفية في المناطق الساحلية، حيث تصادف إجازة رأس السنة الهجرية، مع أجازة نهاية الاسبوع، ‎ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الإجازة الرسمية، بالإضافة إلى أفضل تهنئة السنة الهجرية وإجازة البنوك المعروفة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وبحسب الحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الاثنين الموافق 8 يوليو القادم، ولكن حسب مجلس الوزراء فمن الممكن أن يتم ترحيلها، لتنضم مع الإجازة الأسبوعية، وجاءت الأجازات المتبقية بعام 2024 كما يلي:

تأتي ذكرى ثورة يوليو في الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو.

تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في الموافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.

تأتي ذكرى حرب أكتوبر في الموافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

إجازة البنوك رأس السنة الهجرية 2024

‏‎ولم يصدر البنك المركزي المصري، قرارا بموعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر، بمناسبة انتهاء السنة الهجرية

‎التهنئة بالعام الهجري الجديد

بالحب ندون تلك الرسالة المليئة بالمشاعر من قلبنا إلى قلوبكم عام هجري سعيد عليكم.

أنتم الأهل والأحباب والسند، ومع بداية العام نتمني استمرار وجودكم مهما تغييرات الأسباب.

مبارك السنة الهجرية الجديدة، عسى أن يكون هذا العام أفضل من أي وقت مضى.

مع وداع العام الهجري السابق، واستقبال العام الهجري الجديد أبارك لصديقة العمر التي أحبذها.