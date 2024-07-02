نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند تسفر عن مقتل 16 شخصًا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قتلت 16 شخصًا على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين في شمال شرق الهند، ونزح أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم المغمورة بالمياه.

وقال مسؤولون، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الجيش الهندي والقوات الجوية كانا يساعدان في جهود الإنقاذ في ولاية آسام، إحدى أكثر الولايات تضررًا، حيث حلقت مروحية عسكرية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء وعلى متنها 13 صيادًا إلى بر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل لمدة أربعة أيام على جزيرة صغيرة في نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في آسيا.

ومن المعتاد أن يفيض نهر براهمابوترا، الذي يتدفق لمسافة 1280 كيلومترًا (800 ميل) عبر ولاية آسام قبل أن يمر عبر بنجلاديش، سنويًا. ومع ذلك، فإن زيادة هطول الأمطار هذا العام جعلت النهر - المعروف بالفعل بتدفقه القوي الذي لا يمكن التنبؤ به - أكثر خطورة ولا يمكن العيش بالقرب منه أو على إحدى قرى الجزر التي يزيد عددها عن 2000 قرية في وسطه.

كما تسببت الانهيارات الأرضية في تدمير العديد من الطرق في ولاية أروناتشال براديش المجاورة، التي تقع على الحدود مع الصين. وقالت الشرطة إن جنود الجيش هناك أنقذوا 70 طالبًا ومعلمًا من مدرسة غمرتها المياه في منطقة تشانغلانغ. وعلى نحو مماثل، جرفت الفيضانات الغزيرة في ولايات سيكيم ومانيبور وميغالايا الطرق وانهارت الجسور.

ووفقًا للأرقام القياسية توفي، حتى الآن، أكثر من 80 شخصًا في ست ولايات شمالية شرقية منذ نهاية مايو بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار.

وفي ولاية آسام، تنتقل الحيوانات في حديقة كازيرانجا الوطنية الشهيرة، موطن نحو 2500 وحيد القرن، إلى أرض مرتفعة للهروب من الفيضانات. وقال رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما إن حراس الحديقة يراقبون تحركاتهم لضمان سلامتهم.

الكوارث الناجمة عن الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر. وتعتبر الهند، وولاية آسام على وجه الخصوص، واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك وفقًا لتقرير صدر عام 2021 عن مجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهو مؤسسة بحثية معنية بالمناخ مقرها نيودلهي.