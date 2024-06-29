عاجل:- ضبط طالبين بالمنوفية والمنيا يحاولون الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط طالبين بمحافظتي المنوفية والمنيا خلال محاولتهما الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة.

في محافظة المنوفية، تم ضبط طالب أثناء محاولته الغش في امتحان مادة التاريخ باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن.

وفي محافظة المنيا، تم ضبط طالب آخر أثناء محاولته الغش في امتحان مادة الفيزياء باستخدام هاتف محمول.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبين، وذلك وفقًا للمادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين في اللجان والمسؤولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.