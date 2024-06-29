نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تحذيرات أو نصائح من إنجلترا أو أمريكا حول السفر إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة السياحة والآثار، صدور أي تحذيرات أو نصائح من من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية حول السفر إلى مصر، حيث لم تطرأ أى تغييرات في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

جاء ذلك في بيان بثته وزارة السياحة والآثار صباح اليوم ردًا على ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، وعلى منصات التواصل الإجتماعي بشأن وجود تحذيرات من كل من المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية من كون البلدين قد نشرتا عبر موقعهما الإلكتروني، لرعاياهما من السفر إلى مصر.

التحديث الأخير

وأوضح أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان يوم 10 مايو الماضي، ولم تتضمن تلك التحديثات أي تحذيرات للسفر إلى مصر من الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها إخباريًا.

وتناشد وزارة السياحة والآثار، وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

ويمكن في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أى معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة اضغط هنا

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