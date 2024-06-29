نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور لأسئلة امتحانات الفيزياء والتاريخ 2024 عبر تطبيقات الغش الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مجموعات الغش الإلكتروني، عبر تطبيقي «تليجرام» و«واتساب»، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024.

نشرت هذه الجروبات الأسئلة والإجابات بعد مرور نحو 10 دقائق من بدء الامتحانات.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

بدأ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تتبع الصور المتداولة للتحقق من صحتها والكشف مصدرها.

تهدف الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تسريب هذه الصور وتطبيق قانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات عليهم.