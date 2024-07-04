متظاهرون ينددون بجرائم الاحتلال يتسلقون مبنى البرلمان الأسترالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين داعمين لغزة فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، اليوم الخميس، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وظهر في اللقطات 4 أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء، من بينها واحدة مكتوب عليها: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهمًا الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.

وقال المتظاهر : "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وأفاد شاهد من "رويترز"، بأن عددًا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تكن هناك محاولة بعد على ما يبدو لإنزال المتظاهرين.

من جهته، وصف جيمس باترسون، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية، في منشور على منصة "إكس" الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان".

وقال: "خضع المبنى للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات، وهناك حاجة إلى إجراء تحقيق".