صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي للحكومة الجديدة أهمية التطوير الشامل لسياساتها

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة.





ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسي للمحافظين والحكومة الجديدة: أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة" سلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد حلف اليمين الدستورية على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وتحت عنوان "السيسي: للتخفيف على المواطنين وصون الأمن القومي"، قالت صحيفة الرأي الكويتية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، والأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة، باعتبارها هدفاً استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة.

ووصفت صحيفة الجريدة الكويتية تحت عنوان "مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين والتغير يشمل الدفاع"، أن التغيرات في الحكومة الجديدة شملت وزيري الدفاع والخارجية، كما تم استحداث ودمج بعض الحقائب الوزارية.

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " مصر .. أوسع تغيير وزاري بـ 28 حقيبة تخصصية" قالت الصحيفة، إن الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شهدت تغييرات كبيرة حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتابعت الصحيفة، أن تلك التغيرات تعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، إذ شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ، كما يعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.