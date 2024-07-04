بايدن: مستمر في السباق الرئاسي حتى نهايته ولا أعتزم الانسحاب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره في السباق الرئاسي حتى نهايته، ولا يعتزم الانسحاب.





وقال بايدن - خلال لقائه مع فريق حملته الانتخابية في البيت الأبيض - "إنه لا يعتزم أبدا الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل بل هو ماض قدما في حملته". وأثار أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وغير المتماسك أحيانا في المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء كارثي خلال المناظرة مما أدت لدعوات من زعماء حزبه بالتنحي لعدم استعداده للاستمرار في السباق الرئاسي.

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