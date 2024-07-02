بايدن منتقدا قرار الحصانة الرئاسية: مفهوم العدالة في أمريكا تغير

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية، الذي قرر أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية. وأصدر بايدن تحذيرًا قويًا بشأن فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.





وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم، قال بايدن: "لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساوٍ أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. مع قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري".

وأوضح بايدن أن القرار يعني أنه لا توجد حدود تقريبًا لما يمكن أن يفعله الرئيس، وأن هذا المبدأ الجديد يشكل سابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، بما في ذلك المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وأكد بايدن مرارًا أن حدود سلطة الرئيس الآن تعتمد فقط على القرارات التي يتخذها الشخص الذي يشغل المنصب، محذرًا من أن ترامب سيكون خطرًا في هذا الدور.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أصدرت يوم الاثنين قرارًا بشأن مدى تمتع الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"الحصانة"، مشيرة إلى أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليهم المنصب"، لكنهم ليسوا محصنين عن "الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية.