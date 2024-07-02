روسيا تسعى لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية

تسعى روسيا إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك بعد أن تعززت العلاقات بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث وجد كيم في بوتين حليفًا قويًا.





وفي مارس الماضي، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد فرض عقوبات شاملة جديدة على كوريا الشمالية.

وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن فرض عقوبات لا نهاية لها على كوريا الشمالية هو أمر غير عادل ويجب إعادة النظر فيه.

وأضاف: "نعتقد أن العقوبات المستمرة بشكل دائم على البلاد هو ببساطة غير عادل ومثبط، ويجب النظر في كيفية تغيير العقوبات، ولا يمكن أن يستمر الأمر هكذا إلى الأبد"، وفقًا لما نقله موقع "إن تي في" الألماني.

تجدد روسيا تأكيدها على مسارها الرامي لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، مستندة إلى شراكتها الاستراتيجية المتجددة مع بيونج يانج.

وتشك الدول الغربية في أن موسكو تقوم بتمرير التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات، وذلك مقابل الحصول على ذخيرة مدفعية وصواريخ تستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وفي خطوة أخرى، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لسحب التفويض الممنوح للجنة الخبراء التي تراقب كوريا الشمالية بشأن الإجراءات العقابية.

ومن جهة أخرى، هدد الرئيس الروسي بتسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى كوريا الشمالية ردًا على تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

تشير هذه التحركات إلى تعزيز التعاون بين موسكو وبيونج يانج في مواجهة الضغوط الغربية، حيث تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها وتخفيف القيود المفروضة على كوريا الشمالية، بينما تواصل الدول الغربية مراقبة هذه التطورات بقلق وتحذر من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات بعيدة المدى من الأمم المتحدة وحظر على الواردات، بسبب برامجها النووية، التي تؤثر أيضًا، من بين أمور أخرى، على تجارة الأسلحة أو نقل التقنيات العسكرية إلى البلاد.

وقع بوتين وكيم معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تتعهد بتقديم المساعدة العسكرية الفورية في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم. وتمثل هذه الزيارة أول رحلة يقوم بها بوتين إلى كوريا الشمالية منذ 24 عامًا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شكره للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على حسن ضيافته خلال زيارته بيونج يانج، قائلًا إن العلاقات الثنائية بين البلدين توطدت إلى "مستوى عالٍ غير مسبوق"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الثلاثاء.

في رسالة إلى كيم، ذكر بوتين أن زيارته إلى كوريا الشمالية فتحت الأبواب أمام البلدين لتحقيق تعاون مثمر في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.