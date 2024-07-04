نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل مسار إجباري في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بمنطقة الشيخ زايد، وذلك يوم 18 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدموا خلاله مجموعة من أغانيهما المميزة.

آخر أعمال مسار إجباري

يذكر أن آخر أعمال مسار إجباري أغنية "روح الروح"، التي طرحوها تعبيرًا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيليةعلى القطاع، وهي من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وقامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد.





كلمات الأغنية



تقول كلمات أغنية "روح الروح":

احنا صحاب الأرض

احنا السكان الأصليين

و جذور بتمد لعاشر جد

بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت..

أنا متهزتش.. أنا صاحب البيت

انا صوت لا بيسكت ولا بيموت

أنا وعد يقين

و عينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين

هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين

و الورد هيرجع وهيطرح في قلوب تانيين

و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

و يا روح الروح.. ويا حتة من الجنة على الأرض

لو عمري يروح.. أنا عمري ما هتعب ولا هتهد

أنا هنا على أرضي بموت والضحكة ما فارقتنيش

أنا طفل اتعلم منه العالم إنه يعيش.