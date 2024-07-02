نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

يذكر أن، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء،.



وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.