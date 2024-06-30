جدة - نرمين السيد - شركة أرامكو أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، رفع سعر بيع أسطوانات الغاز في السوق المحلية بنسبة 9.5% إلى 1.04 ريال للتر، والكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وتستمر شركة "أرامكو" السعودية في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الاستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أرامكو» السعودية ترفع سعر الغاز والكيروسين فى السوق المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.