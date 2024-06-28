كنيسة العذراء تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة بقنا

جدة - نرمين السيد - كنيسة العذراء

أعلنت كنيسة العذراء في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس، فتح أبوابها يوميا لاستقبال طلاب الثانوية العامة في المدينة، وذلك بعدما كانت قد أعلنت كنيسة ماريوحنا الحبيب منذ ساعات استقبال طلاب الثانوية، بالتزامن مع تخفيف أحمال الكهرباء وامتحانات الثانوية العامة.





ومن جانبه قال القمص طوبيا وهيب، إن كنيسة العذراء ومبني الخدمات التابع للكنيسة، يستقبل طلاب الثانوية العامة في مدينة نجع حمادي يوميا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساءًا. وأضاف وهيب في سياق تصريحاته، ان أبواب الكنيسة مفتوحة أمام طلاب الثانوية العامة لاستذكار دروسهم واستكمال مذاكرتهم خلال الفترة الحالية وذلك تخفيفا عليهم في ظل أوقات تخفيف أحمال الكهرباء بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت منذ أيام قليلة.

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